Mulubrhan wint laatste rit in Tour du Rwanda en stelt eindzege veilig, pech voor Lecerf

De Tour du Rwanda is gewonnen door Henok Mulubrhan. De renner van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè stelde zijn eindzege veilig in de laatste rit van en naar Kigali door de laatste rit te winnen. William Junior Lecerf legde hem nog het vuur aan de schenen, maar werd door pech teruggeslagen.

Het beloofde een spannende dag te worden in Rwanda. Zaterdag had Henok Mulubrhan de leiderstrui overgenomen van William Junior Lecerf, maar het verschil bleef zeer klein in het algemeen klassement. Zo stonden de eerste vijf renners, voor aanvang van de laatste rit, binnen de vijf seconden. Met ook op zondag een lastige slotklim, was het de verwachting dat er nog een flinke strijd zou komen.

Lecerf in aanval, Mulubrhan volgt

De achtste rit was maar 75,3 kilometer lang, dus het was meteen koersen geblazen. Met name Lecerf nam het initiatief, de jonge Belg trok al snel in de aanval. Aanvankelijk kreeg hij drie medevluchters mee, maar enkele kilometers later sloot een groep van ongeveer vijftien renners aan met daarin onder meer leider Mulubrhan.

De groep met een aantal favorieten reed de hele dag op kop. Uit het peloton, dat op meer dan twee minuten volgde, sprongen een aantal mannen weg, maar zij konden het gat niet meer dichten. Op die manier trok de kopgroep met een ruime voorsprong naar Kigali, waar de slotklim van buiten categorie wachtte. Deze was 5,2 kilometer lang en kende een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%.

Slotklim legt klassement in beslissende plooi

Dawit Yemane van Bike Aid was de renner die het als eerste probeerde. De renner uit Eritrea had een mooie kloof bij elkaar geklommen, maar kreeg het flink lastig in de laatste kilometer. Vlak daarachter was een kleine groep met daarin Mulubrhan en Lecerf weggereden. Lecerf probeerde het verschillende keren, maar kreeg de leider niet uit zijn wiel. Het zorgde er wel voor dat Yemane weer werd ingerekend.

In de allerlaatste kilometer sloeg het noodlot toe voor Lecerf. De renner van Soudal Quick-Step Devo Team moest voet aan de grond zetten door materiaalpech. Lecerf verloor belangrijke seconden en kon niet meer vechten voor de overwinning. In de laatste honderden meters was het leider Mulubrhan die zijn duivels ontbond en overtuigend naar de zege sprintte. Daarmee stelde hij ook zijn eindzege veilig.

BREAKING:

Eritrean @henokmulubrhan from @Bardiani_CSF is the Champion of Tour du Rwanda 2023 after winning the last stage of the tour at Canal Olympia Rebero. #TdRwanda23 pic.twitter.com/fMDdxSt9b6 — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 26, 2023