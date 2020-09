Multitalent Tom Pidcock zegeviert in eerste bergetappe Giro U23 dinsdag 1 september 2020 om 16:44

De eerste bergetappe in de Giro d’Italia U23 is gewonnen door niemand minder dan Tom Pidcock. De Britse alleskunner bleek veruit de sterkste op de slotklim naar Bolca. Pidcock bleef Kevin Colleoni en Giovanni Aleotti voor en is de nieuwe leider.

De openingsetappe naar Urbino werd gewonnen door de Spanjaard Alejandro Ropero, maar verder is het Italië boven na drie dagen Giro d’Italia U23. Luca Colnaghi mocht zich na twee opeenvolgende ritzeges en de bijbehorende bonificatieseconden in de leiderstrui hullen, maar zijn voorsprong op Henri Vandenabeele bedroeg slechts één seconde.

Vandaag kregen de renners een stevige bergetappe voor hun kiezen van Bonferraro di Sorgà naar Bolca, over de Campoleva (20,1 km aan 4,8%), La Collina (4,2 km aan 6,8%) en de slotklim naar Bolca (4,8 km aan 7,5%). Daan Hoole liet zich namens SEG Racing Academy al vroeg in de etappe zien met enkele medevluchters, maar het laatste woord was aan de klimmers.

Pidcock maakt indruk bergop

Colnaghi kwam al snel in de problemen en wist dat hij zijn leiderstrui moest afstaan na de etappe. Een landgenoot van Colnaghi, Matteo Carboni van de ploeg Biesse Arvedi, wist zichzelf te onderscheiden in de eerste echte bergetappe in de Giro d’Italia U23. De 21-jarige renner kwam als eerste boven op de voorlaatste beklimming (La Collina), maar de ritzege ging naar iemand anders.

Tom Pidcock bleek op de laatste klim over de beste benen te beschikken en reed solo naar de finish. De 21-jarige Brit moest gisteren nog zijn meerdere erkennen in Colnaghi, maar vandaag was het dus raak. Colleoni kwam als tweede boven, maar wel op ruime achterstand. De nummer drie was Aleotti, die inmiddels al een contract heeft getekend bij BORA-hansgrohe.