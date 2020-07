Mühlberger voelt mee met ploeggenoot Konrad na klimtijdrit zondag 26 juli 2020 om 13:25

Gregor Mühlberger zal vanavond zonder ongelukken worden gekroond tot eindwinnaar van de Sibiu Cycling Tour. De Oostenrijker reed zijn ploeggenoot Patrick Konrad uit de leiderstrui in de klimtijdrit naar Arena Platos. “Ik vind het spijtig voor Patrick”, zo vertelt de nieuwe leider in het flashinterview.

Mühlberger wist als enige renner een tijd net boven de 26 minuten te realiseren. Matteo Badilatti moest als naaste belager meer dan een minuut toegeven, Konrad eindigde vlak daarachter als derde. Die laatste hoopte zijn leiderstrui met succes te verdedigen, maar zakt nu een plaats in het klassement.

“Dit is toch wel een verrassing”, zo reageert Mühlberger. “Ik weet dat de vorm goed is, maar ik hou toch meer van steile cols. Mijn ploeggenoten zijn blij, maar ik vind het ook jammer voor Patrick. We wilden het eigenlijk anders regelen. Ik hoop dat ik Patrick in de toekomst wel aan een zege kan helpen.”

De 26-jarige Mühlberger zal vanavond normaal gesproken tot eindwinnaar worden uitgeroepen. “Of het de grootste zege uit mijn carrière is? Mijn ritzege in de BinckBank Tour van 2018 was toch nog fraaier. Ik ben eigenlijk geen renner voor de BinckBank Tour, maar ik kwam toen heel erg goed uit de Tour de France.”