MPCC: “Sinds oprichting WorldTour niet zo weinig dopingzaken met profrenners”

De wielersport was afgelopen jaar de achtste sport wereldwijd wat betreft het aantal dopingzaken. Dat blijkt uit cijfers van de MPCC. Over 2019 was de wielrennerij nog de vijfde sport in de lijst.

De coronapandemie en de negatieve effecten daarvan op het aantal dopingcontroles maakten het lastig om de jaarlijkse credibility barometer te interpreteren, laat de MPCC (de belangenvereniging voor een geloofwaardige wielersport) weten. “Het World Anti-Doping Agency (WADA) gaf net als veel internationale federaties toe dat ze niet zoveel dopingtests als andere jaren konden uitvoeren, net name de out-of-competition controles. Daarom is het niet verrassend dat het aantal bekende zaken in 2020 aanzienlijk lager lag dan in voorgaande jaren.”

Over het algemeen kenden de sporten die normaal gesproken het meest met dopinggevallen te maken hebben, een daling in het aantal zaken. Waar de wielersport in 2019 nog met 32 zaken te maken had (onder meer als gevolg van Operation Aderlass), waren dit er afgelopen jaar achttien (alle disciplines bij elkaar). “Hoewel dit aanzienlijk minder is dan afgelopen seizoen, blijft het een significant aantal. Het seizoen was namelijk met een aantal maanden ingekort en er werd duidelijk minder getest.”

De MPCC sluit het rapport over 2020 af met bemoedigende cijfers. “Onder de achttien zaken zijn slechts drie renners van WorldTeams of ProTeams. Een jaar geleden waren dat er nog acht. Niet eerder sinds de oprichting van de WorldTour vijftien jaar geleden was dit aantal zo laag.”

Cycling more credible than last year ? Doping report for 2020 ⤵️ 🔗 https://t.co/gFnip1NxC6 pic.twitter.com/DMvN8ftXM5 — MPCC (@MPCC_Cycling) January 27, 2021