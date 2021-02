Movistar start met Valverde en García in Clásica de Almería

Alejandro Valverde en Iván García beginnen zondag in eigen land aan hun seizoen. De Movistar-kopmannen staan dan aan de start van de Clásica de Almería (UCI 1.Pro), een van de weinig Spaanse wedstrijden die wel door kan gaan deze maand.

Deze week is Movistar ook actief in de Tour de La Provence met klimmer Enric Mas als kopman. Voor Valverde en García staat dus de sprintklassieker rondom Almería op het programma. Tussen Puebla de Vícar en Roquetas de Mar liggen vier klimmetjes, maar de finale is grotendeels vlak.

De ogen bij de Spaanse WorldTour-ploeg zullen bij een massasprint gericht zijn op García, die afgelopen winter overkwam van Bahrain McLaren. Ook de Brit Gabriel Cullaigh beschikt over snelle benen bij Movistar. De selectie wordt gecompleteerd door Gonzalo Serrano, Johan Jacobs, Juri Hollmann en Mathias Norsgaard.

Selectie Movistar voor de Clásica de Almería 2021 (14 februari)

Gabriel Cullaigh

Iván García

Juri Hollmann

Johan Jacobs

Mathias Norsgaard

Gonzalo Serrano

Alejandro Valverde