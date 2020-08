Movistar met Valverde, Soler en Mas naar Critérium du Dauphiné zaterdag 8 augustus 2020 om 14:36

Aankomende woensdag begint de ingekorte versie van het Critérium du Dauphiné. Movistar trekt naar Frankrijk met Alejandro Valverde, Marc Soler en Enric Mas. In de voorbije Ronde van Burgos wisten de drie toppers geen indruk te maken.

De WorldTour-ploeg van manager Eusebio Unzué rekende in de Ronde van Burgos ook al op ‘El Tridente’, maar Mas en Soler kwamen niet in het stuk voor. Valverde werd nog wel derde in de openingsetappe met aankomst op de Alto del Castillo, maar kwam in het eindklassement niet verder dan een vijftiende plek.

De vraag is of Valverde, Soler en Mas sportieve revanche kunnen nemen in het Critérium du Dauphiné. Antonio Pedrero, Nelson Oliveira, Carlos Verona en José Joaquin Rojas maken ook deel uit van de selectie. Het Critérium du Dauphiné is ook in coronatijd een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France.

De deelnemers krijgen dit jaar vijf etappes voorgeschoteld. De ronde start in Clermont-Ferrand, om vier dagen later te finishen in Megève. Het parcours is voor de klimmers, met een finish op de Col de Porte en een loodzwaar slotweekend met twee bergetappes naar Megève.

Selectie Movistar voor Critérium du Dauphiné (12-16 augustus)

Enric Mas

Nelson Oliveira

Antonio Pedrero

José Joaquin Rojas

Marc Soler

Alejandro Valverde

Carlos Verona