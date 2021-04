Movistar met Valverde en Mas naar Ronde van het Baskenland

Alejandro Valverde en Enric Mas beginnen maandag aan de Ronde van het Baskenland. De twee Spanjaarden zijn de vooruitgeschoven pionnen binnen de ploeg van Movistar. Valverde wist in 2017 nog de meerdaagse wielerkoers op zijn naam te schrijven.

De bijna 41-jarige Valverde is weer een renner om rekening mee te houden, na zijn vierde plaats in een sterk bezette editie van de Ronde van Catalonië. De Murciaan rijdt zaterdag eerst nog de GP Miguel Indurain. Ook Carlos Verona, Einer Rubio, Héctor Carretero, José Joaquin Rojas en Jorge Arcas wagen zich aan ‘de dubbel’.

Valverde was in het verleden al bijzonder succesvol in de Ronde van het Baskenland. Zo won hij in 2003, nu achttien jaar geleden, al een etappe in het tenue van Kelme. In 2004, 2005, 2006 en 2017 volgden er nog meer ritzeges voor ‘El Imbatido’. Vier jaar geleden werd hij voor het eerst eindwinnaar na een sterke slottijdrit in Eibar.

Enric Mas zal alleen zijn opwachting maken in de Ronde van het Baskenland. De 26-jarige ronderenner heeft al de Tour de La Provence en de Ronde van Catalonië in de benen, maar was niet in staat om mee te doen voor de ereplaatsen. Mas was in het verleden al wel succesvol in de Ronde van het Baskenland: drie jaar geleden won hij de koninginnenrit naar Arrate.

Selectie Movistar voor Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Jorge Arcas

Einer Rubio

Héctor Carretero

Enric Mas

José Joaquin Rojas

Alejandro Valverde

Carlos Verona