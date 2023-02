Movistar met Mas in Ruta del Sol, Van Vleuten voert vrouwenploeg aan in Valencia

Enric Mas en Annemiek van Vleuten maken deze week hun seizoensdebuut. Mas leidt in de Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol (15-19 februari) de mannenploeg van Movistar, terwijl Van Vleuten in de Setmana Ciclista Valenciana (16-19 februari) het vrouwenteam aanvoert.

Mas is in de Ruta del Sol niet de enige renner die Movistar naar voren zal schuiven. De Spaanse ploeg heeft namelijk ook Ruben Guerreiro in de gelederen. De Portugees, die vorig jaar nog voor EF Education-EasyPost uitkwam, is uitstekend aan zijn seizoen begonnen door begin februari de Saudi Tour op zijn naam te schrijven. Naast Mas en Guerreiro, beschikt Movistar in de Ruta del Sol ook nog over Iván García Cortina, Gorka Izagirre, Sergio Samitier, Jorge Arcas en Gonzalo Serrano.

Van Vleuten gaat in de Setmana Ciclista Valenciana op jacht naar haar derde eindzege op een rij. Ze wist de rittenkoers de voorbije twee jaar namelijk ook al te winnen. Deze editie krijgt de wereldkampioene de steun van Arlenis Sierra, Paula Patiño, Sara Martín, Lourdes Oyarbide, Katrine Aalerud en Floortje Mackaij. Die laatste was dit seizoen al behoorlijk succesvol. De Nederlandse won bij haar debuut voor Movistar de Vuelta CV Feminas en eindigde afgelopen weekend als derde in de Clásica de Almería voor vrouwen.

In tegenstelling tot vorig jaar, kent de Setmana Ciclista Valenciana ditmaal geen aankomst bergop. Wel bevatten de derde en vooral de vierde etappe de nodig beklimmingen waar het verschil gemaakt kan worden.