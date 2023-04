Movistar met Iván García Cortina en Oier Lazkano in Parijs-Roubaix

Movistar heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Parijs-Roubaix van aankomende zondag. De Spaanse formatie zal vooral hopen op een uitschieter van Iván García Cortina of Oier Lazkano. Matteo Jorgenson, zondag nog negende in de Ronde van Vlaanderen, is er niet bij.

Jorgenson is dit seizoen een van de revelaties in het Vlaamse voorjaarswerk. De Amerikaan eindigde afgelopen weekend als negende in de Ronde van Vlaanderen, maar werd ook al vierde in de E3 Saxo Classic. De 23-jarige Amerikaan maakt echter geen deel uit van de selectie van Movistar voor Parijs-Roubaix.

Het is dus vooral uitkijken naar Iván García Cortina en Oier Lazkano. García Cortina was al knap vijfde in de E3 Saxo Classic en eindigde ook niet geheel onverdienstelijk als 21ste in de Ronde van Vlaanderen. Lazkano wist de wielerwereld dan weer te verbazen met een tweede plek in Dwars door Vlaanderen. De jonge Bask viel zondag nog uit in de Ronde van Vlaanderen, maar kan gewoon deelnemen aan Parijs-Roubaix.

Iván Romeo, Juri Hollmann, Johan Jacobs, Lluís Mas en Mathias Norsgaard zijn de overige namen voor de ‘Hel van het Noorden’.

Lees ook: Voorbeschouwing: Parijs-Roubaix 2023 – Nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert?