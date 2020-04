Movistar-manager Unzué: “Froome heeft nooit een-op-eenduel hoeven aangaan met Quintana”

Movistar-teammanager Eusebio Unzué heeft een aantal rake uitspraken gedaan over Nairo Quintana en Chris Froome. Volgens de Spaanse teambaas zou Froome zonder steun van zijn sterke teamgenoten veel vaker verloren hebben van Quintana. “Hij heeft nooit een-op-eenduel hoeven aangaan.”

“Quintana is gebotst, net als degenen die tweede werden achter Miguael (Indurain, red.), op een renner als Froome, en niet alleen op Froome maar op heel het team rond hem. Het was onmogelijk”, citeert Zikoland uit een interview van El Leñero.

“Het niveau van Nairo in 2013, 2015 en 2016… De Tour heeft geen recht gedaan aan hem. Ik denk dat hij de enige is geweest die Froome in moeilijkheden heeft kunnen brengen. Zonder zijn team had Froome een zware tijd gehad, maar hij heeft nooit een een-op-eenduel hoeven aangaan”, gaat Unzué verder.

“Praktisch de enige keren waren tijdens de vijftiende etappe van de Vuelta a Espana in 2016 en de dag erna naar Formigal. Dat was een ongelooflijk duel. Een serie van tien-twaalf aanvallen aan veertig kilometer per uur op de Aubisque. Dat was ontzettend indrukwekkend.”

In die bewuste vijftiende etappe finishte Quintana drie seconden na ritwinnaar Gianluca Brambilla. Froome kende een slechte dag en verloor meer dan tweeënhalve minuut. Quintana zou uiteindelijk ook het eindklassement winnen, zijn tweede grote ronde na de Giro van 2014.

Inmiddels werken Unzué en Quintana niet meer samen. De 30-jarige Colombiaan heeft voor drie jaar getekend bij het Franse Arkéa Samsic.

De uitspraken van Unzué zijn ook Froome zelf niet ontgaan. Op Twitter reageert hij met een reeks emoji’s.

To be clear I have the utmost respect for @NairoQuinCo and racing against him over the years has been an absolute pleasure. That headline did make me laugh a little though 😊 pic.twitter.com/h501NDl9Xn

— Chris Froome (@chrisfroome) April 20, 2020