zondag 3 december 2023 om 18:58

‘Movistar-boegbeeld Imanol Erviti in beeld als ploegleider INEOS Grenadiers’

Imanol Erviti besloot onlangs een punt te zetten achter zijn bijna twintigjarige profcarrière. De 40-jarige Spanjaard kwam zijn hele loopbaan uit voor Movistar en voorgangers, maar keert volgend jaar – als ploegleider van een andere formatie – wellicht terug in het peloton.

Volgens website Diario de Noticias is Erviti namelijk in beeld als nieuwe ploegleider bij INEOS Grenadiers. Bij de Britse sterrenformatie zijn er de nodige veranderingen op til. Rod Ellingworth diende eerder deze maand al zijn ontslag in als plaatsvervangend teambaas van INEOS Grenadiers. Hij was de tijdelijke vervanger van Sir Dave Brailsford als manager van de Britse wielerploeg.

Volgens The Telegraph zou ook Brailsford kunnen vertrekken bij INEOS Grenadiers. Voor hem zou een rol weggelegd zijn bij voetbalclub Manchester United, waar INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe naar verluidt bezig is met een overname. Roger Hammond, Head of Racing bij INEOS Grenadiers, vertrekt eveneens. De Britse oud-prof staat op de radar van Israel-Premier Tech.

Frisse wind?

Maar INEOS Grenadiers zou dus ook kijken naar een nieuwe ploegleider voor 2024 en daarbij zijn uitgekomen bij Erviti, die al goed Engels spreekt. Het is onduidelijk of de Spanjaard, die binnen zijn oude ploeg Movistar vooral werd geroemd als wegkapitein, al daadwerkelijk is gepolst.

Erviti werd in 2005 prof bij Illes Balears – Caisse d’Epargne, een voorloper van het huidige Movistar. Hij bleef de ploeg van Eusebio Unzué zijn hele loopbaan trouw. Tijdens die carrière was hij vooral belangrijk als helper, maar hij wist ook zelf drie keer te winnen. Zowel in 2008 als 2010 boekte hij een ritzege in de Vuelta a España, in 2011 schreef hij de Vuelta Ciclista a La Rioja op zijn naam.