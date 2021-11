Movistar-baas Eusebio Unzué: “Ik weet dat mijn einde nadert”

Eusebio Unzué wordt volgend jaar 67 jaar, maar weet van geen ophouden als ploegbaas van Movistar. De Spanjaard weet wel dat hij niet lang meer in deze positie zit. “Op dit moment ben ik heel gelukkig en voel ik me goed, maar ik ben me ervan bewust dat mijn einde nadert”, vertelt Unzué aan Diario de Navarra.

“Vroeg of laat zal het moment komen dat ik ermee stop”, gaat hij verder. “Niemand is eeuwig, en daarom werk ik nu door, zodat deze ploeg kan doorgaan en zodat er een Spaans team in de WorldTour actief is.” Sinds 2013, toen het toenmalige Euskaltel-Euskadi ermee stopte, is Movistar de enige Spaanse ploeg op het hoogste niveau.

Unzué ziet onder meer Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) en Marc Soler (UAE Emirates) niet meer terug in 2022. Dat betekent dat Enric Mas en de 41-jarige Alejandro Valverde de kar moeten trekken. “Afgelopen seizoen heeft ons bevestigd dat Mas een wielrenner is die kan vechten in rondes van drie weken. Het is moeilijk om te winnen, maar het is belangrijk om te weten dat we een troef hebben om mee te doen voor het podium”, zegt hij.

Optimistisch

“We gaan ook zien wat er gebeurt met Valverde. In 2021 begon hij weer te winnen en behoorde hij tot de besten. Daarom gaat hij ook nog een jaar door”, aldus Unzué. “Ik ben altijd optimistisch en ik hoop dat we er volgend jaar een beter jaar van kunnen maken, aangezien jonge renners weer ervaring hebben opgedaan. We hebben jongens met kwaliteiten ze die vroeg of laat kunnen tonen. Dat weet ik zeker.”

Onder anderen Gorka Izagirre, Alex Aranburu, Iván Ramiro Sosa, Óscar Rodríguez en Max Kanter behoren in 2022 tot de selectie. Unzué bevestigt dat hij niet alles heeft kunnen doen op de transfermarkt. “Het kan zijn dat we bepaalde renners willen hebben, of dat iemand wil komen, maar we kunnen dat niet altijd betalen. We moeten uitgeven wat we kunnen uitgeven. Maar er zijn coureurs die voor ons onhaalbaar zijn”, weet hij.