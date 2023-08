Mountainbiker Koretzky woedend: “Zonder nieuwe UCI-regels vecht ik mee met Pidcock om winst”

De eerste plaats naast het podium is altijd de meest ondankbare, maar voor Victor Koretzky moet het op het WK mountainbike nog pijnlijker geweest zijn. De Franse mountainbiker kwam met een duidelijk handgebaar richting de UCI over de streep. “Dit is walgelijk en oneerlijk. Ik heb er geen andere woorden voor”, vertelde hij aan L’Equipe.

Koretzky, de winnaar van twee wereldbekermanches en tevens de nummer twee van het WK Short Track eerder deze week, geloofde zijn oren niet toen hij afgelopen week hoorde dat de Internationale Wielerunie een last minute wijziging van de regels met betrekking tot de startvolgorde op het WK Cross Country doorvoerde. Zo kwamen mannen als Tom Pidcock en Mathieu van der Poel, maar ook Peter Sagan plots voor hem te staan.

De Fransman is de nummer 54 van de wereld en zag dat startplekken 33 tot en met 40 plots werden gereserveerd voor renners die in de top 10 van de UCI-ranking in een andere discipline staan, top 20 in de World Ranking op de weg, of – in het geval van Sagan – gewoon ex-wereldkampioenen. De rest van de startvolgorde werd bepaald aan de hand van de UCI-ranking, terwijl dit in wereldbekers doorgaans op basis van de uitslag van de Short Track-race gebeurt.

Koretzky voelde zich bijgevolg bekocht. “We vechten allemaal het hele jaar om te trainen, vooruitgang te boeken en dan beginnen we niet allemaal op gelijke voet. Ik denk dat iedereen het probleem ziet. Het is niet normaal en niet legitiem wat de UCI hier heeft gedaan. Ze moeten zichzelf vragen stellen waar ze mee bezig zijn.”

Al geklopt bij de start

Uiteindelijk strandde Koretzky op plaats vier, op 43 seconden van winnaar Pidcock en negen seconden van de bronzen Nino Schurter. “Maar als ik net als Pidcock op de vijfde rij kan starten, dan kan ik met hem vechten voor de winst. Nu verlies ik meteen twintig seconden bij de start. Als ik op de weg ga koersen, dan kunnen ze mij toch ook niet twintig seconden na het peloton laten vertrekken bij de start?”

“Het is juist die inspanning die ik moet leveren aan het begin van de koers, om weer tot bij de kop van de wedstrijd te komen, die ik niet meer kan leveren aan het einde”, aldus Koretzky. “Ik ben nu enorm teleurgesteld. Zeker omdat ik heb laten zien dat ik bijna even sterk was als hij.”