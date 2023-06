‘Motivator’ Anthony Perez twee jaar langer bij Cofidis

Anthony Perez zal ook de komende jaren uitkomen voor Cofidis. De 32-jarige Fransman, die al sinds 2016 koerst voor de ploeg van manager Cédric Vasseur, heeft zijn aflopende contract namelijk met twee seizoenen verlengd.

Perez koerst dus al sinds 2016 voor Cofidis en maakte zijn profdebuut in de kleuren van de Franse formatie. De renner boekte tot dusverre vijf profoverwinningen. Het begon in 2017 met een ritzege in de Ronde van Luxemburg en een jaar later was hij opnieuw de beste in een rit in Luxemburg. Daarna volgden overwinningen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, Classic Loire Atlantique en – dit jaar – de Faun Drôme Classic.

Perez is sowieso bezig aan een goed seizoen, aangezien hij dit jaar ook al tweede werd in de Cholet-Pays de la Loire, vijfde in La Roue Tourangelle en negende in de Ster van Bessèges, Tour des Alpes Maritimes et du Var en op het Frans wegkampioenschap.

“Ik ben ontzettend blij dat ik een akkoord heb bereikt voor de komende twee seizoenen. Er heerst een goede sfeer binnen de ploeg en wil mijn avontuur hier voortzetten”, laat een overduidelijk blije Perez weten via zijn ploeg. “Het is mijn taak om de kopmannen te helpen in de grote rondes, maar ik heb ook vaak een vrije rol. Het is een leuke combinatie. Bovendien kan ik de jonge renners binnen het team op weg helpen.”

Winnaar en teamspeler

Teambaas Vasseur is lovend als het gaat over zijn jongere landgenoot. “Anthony is in de eerste plaats een winnaar, die in staat is om grote wedstrijden te winnen. Dat liet hij dit jaar nog zien met een uitzonderlijke prestatie in de Faun Drôme Classic. Anthony kan zich echter ook dienstbaar opstellen voor zijn ploeggenoten. Hij is op 32-jarige leeftijd een erg volwassen coureur, maar hij blijft zich nog verder ontwikkelen. Door zijn glimlach en levenslust is hij een motivator in de groep.”