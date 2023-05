Mooie beelden: intense vreugde bij Jayco AlUla en Filippo Zana na zege in Giro d’Italia

Jayco AlUla kon donderdag voor de tweede keer in de Giro d’Italia juichen. Na etappewinst van Michael Matthews op dag drie, was het nu de beurt aan Italiaans kampioen Filippo Zana in etappe achttien. De vreugde in de ploegleiderswagen en bij Zana zelf was dan ook enorm.

Onder meer Pieter Weening, die actief is bij de Australische ploeg als ploegleider, is zeer gelukkig na de overwinning van een van zijn renners. Zana deelde zijn blijdschap onder meer met een van de verzorgers van de ploeg. Mooie beelden.