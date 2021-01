Mont Ventoux keert terug in parcours Tour de La Provence

De organisatie van de Tour de La Provence heeft het etappeschema voor de komende editie uit de doeken gedaan. Net als afgelopen jaar worden de renners de Mont Ventoux op gestuurd, tot aan het skistation Chalet Reynard.

De eerste etappe van de Franse vierdaagse is meteen de langste. Vanuit Aubagne gaat de weg vrijwel gelijk omhoog naar de Col de l’Espigoulier van eerste categorie. Vervolgens krijgen de renners drie beklimmingen van derde categorie voor de wielen geschoven, waarvan de laatste op 27 kilometer van de streep in badplaats Six-Fours-les-Plages. De tweede etappe begint relatief makkelijk, maar in de laatste veertig kilometer moeten de renners de Col de la Mort d’Imbert en de Col Montfuron over. Bovendien ligt de aankomst op een heuvel.

De koninginnenrit is zonder twijfel de derde. Vanuit Istres leidt de route over twee klimmetjes naar de Mont Ventoux, waar de streep na ruim veertien kilometer klimmen aan gemiddeld 7,6 procent bij het skistation Chalet Reynard ligt. Op de laatste dag rijdt het peloton van Avignon naar Salon-de-Provence. Op de route liggen drie klimmetjes van derde categorie, maar de laatste ligt op 35 kilometer van de aankomst. Vandaar gaat het over vrijwel vlakke wegen naar de eindstreep. In 2020 legde Nairo Quintana beslag op de eindoverwinning.

De Tour de La Provence begint op donderdag 11 februari en eindigt drie dagen later op zondag 14 februari.

Etappeschema Tour de La Provence 2021

etappe 1: Aubagne – Six-Fours-les-Plages (179,3 km)

etappe 2: Cassis – Manosque (170,6 km)

etappe 3: Istres – Mont Ventoux/Chalet Reynard (153,9 km)

etappe 4: Avignon – Salon-de-Provence (163,2 km)