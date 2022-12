Mont Cassel ook in 2023 scherprechter in Vierdaagse van Duinkerke

De beslissing in de eerstvolgende editie van de Vierdaagse van Duinkerke zal waarschijnlijk weer vallen in de koninginnenrit naar Cassel. De organisatie heeft het parcours van de 67ste editie van de zesdaagse rittenkoers bekendgemaakt, al is het nog wachten op de laatste details.

De 2023-editie van de Vierdaagse van Duinkerke begint – hoe kan het ook anders – in Duinkerke. De eerste twee etappes lijken te zijn uitgetekend voor de sprinters, al moet je in het noorden van Frankrijk altijd rekening houden met de wind. Op dag drie zullen de eerste verschillen in het algemeen klassement ontstaan. In en rond Saint Quentin volgt namelijk een tijdrit.

Rit vier naar Achicourt zal wellicht weer in een sprint eindigen, maar in de zaterdagetappe naar Cassel krijgen de rappe mannen het onderweg zwaar te verduren. In de koninginnenrit van de Vierdaagse van Duinkerke trekken de renners namelijk meerdere keren over de lastige Mont Cassel, maar staan er verder nog (veel) meer hoogtemeters op het programma.

In de slotrit trekken de renners dan weer naar Duinkerke voor de finish van de 67ste editie van de ronde. Dan kennen we tevens de opvolger van Philippe Gilbert, die zich dit jaar tot eindwinnaar wist te kronen. De oud-wereldkampioen bleef in zijn afscheidsjaar Oliver Naesen en Jake Stewart in de strijd om de eindzege.

Rittenschema Vierdaagse van Duinkerke 2023 (16-21 mei)

16/05 – Etappe 1: Duinkerke – Abbeville

17/05 – Etappe 2: Compiègne – Laon

18/05 – Etappe 3: Saint Quentin – Saint Quentin (ITT)

19/05 – Etappe 4: Maubeuge – Achicourt

20/05 – Etappe 5: Roubaix – Cassel

21/05 – Etappe 6: Avion – Duinkerke