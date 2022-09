Mollema wil zich blijven ontwikkelen als tijdrijder: “In de winter de windtunnel in”

Samen met Daan Hoole vertegenwoordigt Bauke Mollema Nederland zondag op het WK tijdrijden in Wollongong. Het afgelopen jaar maakte Mollema meermaals indruk in het werk tegen de klok. Hoe valt zijn ontwikkeling in het tijdrijden te verklaren? In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft de routinier uitleg.

Het heeft allereerst te maken met de nieuwe tijdritfiets die sponsor Trek vorig jaar lanceerde, aldus Mollema. “Ik zat er gelijk lekker op, comfortabel. Het kost me minder moeite om in de specifieke tijdrithouding te komen. Dat geeft dan gelijk moraal. Zo van: hier ga ik werk van maken.’’

Écht moeite met zijn houding heeft Mollema nooit gehad, vertelt hij. “Maar hoe beroerder je zit, hoe meer pijn het doet. Als het goed gaat en je boekt resultaten, dan wordt die perceptie ook anders natuurlijk”, doelt de 35-jarige renner op het afzien tijdens een tijdrit. “Ja, ik kan er wel van genieten.”

Ellen van Dijk

Ellen van Dijk, die voor de vrouwenploeg van Trek-Segafredo rijdt, heeft ook een rol in de vooruitgang van Mollema. “Ellen heeft zoveel kennis over aerodynamica. Dat gaat natuurlijk rond in de ploeg. Zij en ook mijn ploeggenoot Mads Pedersen zitten veel in de windtunnel om te testen. Het zijn de proefkonijnen van onze ploeg. Daar profiteer ik ook van.’’

Mollema, die tot eind 2026 bij Trek-Segafredo blijft, wil zich ook na dit seizoen blijven ontwikkelen in het tijdrijden. “In de winter duik ik ook die tunnel in. Andere helmen testen. Kijken of ik mijn hoofd wellicht nog iets anders kan houden om daar wat winst te pakken. Dat harde trappen kon ik altijd al wel. Het laatste jaar heb ik geleerd om mijn energie slimmer te verdelen. Precies weten wannéér je hard moet trappen. Ik ben wel gemotiveerd om daarin nog meer te investeren.”

De tijdritten van Mollema in 2022

Dit seizoen reed Mollema zes keer top-tien in een tijdrit. Naast zijn winst op het NK tijdrijden, werd een keer negende en een keer zesde in een Tourtijdrit. In de slotrittijdrit van de Giro eindigde hij als vierde, een klassering die hij ook behaalde in de afsluitende chronoproef van de Ster van Bessèges. De proloog van de Deutschland Tour leverde onlangs een tweede plek op.