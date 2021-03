Mollema verwacht zware Strade Bianche: “Niveau ligt echt hoog”

Bauke Mollema is met vertrouwen afgereisd naar Strade Bianche, waar hij voor de tweede keer aan de start staat. Het is pas begin maart, maar toch de renner van Trek-Segafredo heeft al twee overwinningen op zak. Woensdag was hij nog de beste in de Trofeo Laigueglia.

“Ik ben superblij dat ik al twee keer kon winnen”, zei Mollema voor de start van Strade Bianche. “Dit is wel een andere wedstrijd, er staan andere renners aan de start en het niveau is echt hoog. Het wordt niet makkelijk, maar ik ben tevreden met mijn vorm, dus we gaan zien wat er vandaag gaat gebeuren.”

De Nederlander verwacht een zware koers. “Het deelnemersveld is zo sterk, bijna elke ploeg heeft wel een of twee renners die vandaag kunnen winnen. Dus ik denk dat het een erg zware wedstrijd wordt. Het wordt niet makkelijk om bij de snelle mannen als Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert weg te rijden.”

“Hopelijk kom ik vandaag in de positie dat ik mee kan zijn in een kleine ontsnapping en de finale in kan gaan. En dan zien we wel hoe goed de benen nog zijn”, zei hij tot slot.