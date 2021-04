Mollema verliest opnieuw tijd in Baskenland: “Ik had niet de benen”

Bauke Mollema kan na twee etappes al een kruis maken over een goed klassement in de Ronde van het Baskenland. Ook in de tweede rit, met aankomst in Sestao, moest de renner van Trek-Segafredo tijd prijsgeven. “Ik hoopte iets te doen, maar ik had de benen niet”, zo vertelde Mollema na afloop.

Mollema bleek niet in staat om de beste klimmers te volgen op La Asturiana, een klim van tweede categorie met stroken tot 14%. De 34-jarige klimmer kwam uiteindelijk als 64ste over de streep in Sestao en verloor bijna drie minuten op ritwinnaar Alex Aranburu. “Het plan was om in een goede positie aan de laatste klim te beginnen.”

Passen

“Ik begon ook goed van voren aan die laatste klim, met dank aan Alexander (Kamp, red.) en Toms (Skujiņš, red.) die me erg goed wisten te positioneren. In de eerste twee kilometer van de klim voelde ik me nog ‘OK’, maar toen Pogačar versnelde moest ik wat meters laten en werd ik gelost. Ik probeerde daarna nog terug te keren in een groepje.”

Mollema slaagde er echter niet in om de sprong te maken en liet het vervolgens wat lopen in de laatste kilometers. “Ik besefte op een gegeven moment dat ik niet meer kon aansluiten, dan heeft het geen zin meer om nog volle bak door te rijden tot de finish. Ik hoopte vandaag iets te kunnen doen in de strijd om de ritzege, maar ik had de benen niet”, aldus Mollema, die nu op vier minuten staat in het klassement.