Mollema over Ventoux-rit: “Doel is simpel: vooraan meedoen voor een goed klassement”

Bauke Mollema is samen met Giulio Ciccone de troef van Trek-Segafredo voor de derde etappe van de Tour de La Provence. De Nederlander is na twee dagen de nummer vier in het klassement en kijkt uit naar de rit naar de Mont Ventoux.

“Na een goede seizoensdebuut in Bessèges en twee etappes hier in de Provence die allesbehalve makkelijk waren, sta ik nu voor de eerste zware test. Natuurlijk is de rit naar de Mont Ventoux voor mij het interessantst. Deze rit bepaalt het klassement”, liet Mollema aan Cyclingnews weten. Een week geleden besloot hij de Ster van Bessèges op de 65e plaats, nadat hij zestiende eindigde in de afsluitende tijdrit. Nu is hij de nummer vier in de Tour de La Provence.

Zaterdag rijdt het peloton de Mont Ventoux omhoog tot aan Chalet Reynard. “Het doel is simpel: vooraan meedoen om zo hoog mogelijke ogen te gooien voor een goed klassement aan het eind van de dag. Zoals we tot nu toe hebben kunnen zien, ligt het niveau al erg hoog. Je merkt het ook aan de spanning in het peloton en het gevecht om de posities. Iedereen staat er aan het begin van het seizoen, maar ik denk dat het een mooie uitdaging wordt”, aldus de Nederlander.