Mollema na tweede seizoenszege: “Parcours lag me erg goed”

Bauke Mollema sleepte in de Trofeo Laigueglia alweer zijn tweede overwinning van het seizoen binnen. Nadat hij in de openingsrit van de Tour du Var al de sterkste was in een sprint bergop, rondde hij nu een solo van zestien kilometer succesvol af.

“Supermooi om hier te winnen”, zei Mollema na de finish. “Ik voelde me de afgelopen weken al erg goed. Ik wilde het seizoen goed beginnen en heb nu al twee zeges op zak. Dit was een koers die me goed lag. We waren hier met een goede ploeg, dus het doel was om te winnen. In maart staat de teller voor de ploeg al op vijf overwinningen, dus we doen het erg goed. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken naar de volgende Italiaanse koersen.”

De volgende wedstrijd op de agenda van de Nederlander is Strade Bianche, komende zaterdag. “Daarna rijd ik ook de GP Industria & Artigianato op zondag. Daarna neem ik een korte break om de Ardennenklassiekers en de Giro d’Italia voor te bereiden.”