Mollema de sterkste in Tour du Var: “Lange sprint, maar ik heb het gered”

Bauke Mollema zorgde op de openingsdag van de Tour des Alpes Maritimes et du Var voor blije gezichten bij Trek-Segafredo. In een sprint bergop bleef hij de tegenstand de baas. “Ik wist dat ik vroeg moest aangaan.”

“De laatste klim was niet superzwaar, maar de laatste 800 meter was steil”, vertelde Mollema na afloop van de etappe, die finishte op de Col de Gourdon. “Ik heb hier verkend en ik kende deze klim erg goed. Ik wist dat ik vroeg moest aangaan. Ik had er de kracht voor, maar ik wilde niet ingesloten raken en posities verliezen.”

De Nederlander was vol lof over zijn ploeggenoten bij Trek-Segafredo. “De ploeg heeft geweldig gewerkt. Ze hielden me de hele tijd vooraan. Ik kreeg een geweldige lead-out en op 350 à 300 meter ging ik aan. Het was een lange sprint, maar ik heb het gered.”