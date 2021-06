Mollema: “De eerste twee dagen gingen lekker”

Bauke Mollema heeft een goed gevoel overgehouden aan de eerste twee dagen van de Tour de France. Na zijn negende plaats op de openingsdag kwam hij als zesde over de streep in Mûr-de-Bretagne.

“De eerste twee dagen gingen lekker”, vertelde de kopman van Trek-Segafredo aan het AD. “Op zich had ik dat ook wel een beetje verwacht. Ik voelde me goed in de training en dit soort klimmetjes liggen mij wel goed. We gaan zien of het op de echt lange beklimmingen ook gaat lukken. De echt grote verschillen worden natuurlijk pas gemaakt in de Alpen en de Pyreneeën, zeker in de heel zware laatste week.”

Een pittige finale, vertelde hij over de rit naar Mûr-de-Bretagne. “Het was echt zo hectisch weer. Gelukkig waren er niet zo veel valpartijen. Het is een mooi klimmetje, echt een, twee minuten zó diep gaan op dat steile stuk. Ik zat er mooi bij. Dat Van der Poel won is ook mooi. Ik zag hem gaan. En ook in de eerste ronde al hè? Wat een kerel joh, zo sterk. Mooi dat hij het afmaakt. En ik ben zelf ook best tevreden.”

Na de eerste week gaat Mollema bekijken of hij voor het klassement gaat of voor etappezeges. “Na het eerste weekend van de Alpen weet ik meer.”