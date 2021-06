Molenaar zevende in Alentejo, toch geen RaboRonde Heerlen

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Alex Molenaar en de RaboRonde Heerlen.

Molenaar zevende in Alentejo

Alex Molenaar is de Volta ao Alentejo (2.2) met een top 10-klassering begonnen. In Beja kwam de Nederlandse renner van Burgos-BH als zevende over de streep in een massasprint. De eerste rit werd gewonnen door Juan José Lobato, die in het verleden voor onder anderen LottoNL-Jumbo uitkwam. Iúri Leitão, die de weg met het baanwielrennen combineert, eindigde als tweede, vóór David González.

Vandaag ging de vijfdaagse ronde van start. Via drie relatief vlakke etappes, een korte ochtendrit met heuvels, een middagrit tegen de klok en afsluitend een vlakke rit wordt de Alentejo, een van de vijf regio’s van het Portugese vasteland, rondgereden. De vier Spaanse ProTeams toppen de deelnemerslijst, die verder uit continentale ploegen bestaat. Molenaar is de enige Nederlandse renner in de wedstrijd.

Toch geen RaboRonde Heerlen

In tegenstelling tot eerdere berichten van de organisatie wordt de RaboRonde Heerlen dit jaar niet gehouden. De gemeente verleende immers geen vergunning voor het Limburgse na-Tourcriterium. “Een enorme tegenvaller”, laat Chris Tiekstra, voorzitter van het organisatiecomité, weten. “Er is veel vooroverleg geweest, wij hadden voor de renners, de jury, de vips en de medewerkers prima protocollen opgesteld, maar de pijn zit hem in de toeschouwers.”

Eerder ging er al een streep door Daags na de Tour in Boxmeer en de Profronde Westland. Het na-Tourcriterium van Surhuisterveen verhuist naar 2 oktober op de kalender en ook de Acht van Chaam bekijkt de mogelijkheden om het event later in het jaar te houden.