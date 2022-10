Molenaar wint in Langkawi: “Ik heb nog geen contract, dus hopelijk helpt dit”

Alex Molenaar weet nog niet of hij volgend jaar mag blijven bij Burgos-BH, maar in de slotrit van de Tour de Langkawi heeft de Nederlander alvast zijn visitekaartje afgegeven. De 23-jarige renner van Burgos-BH pakte de dagzege door Jason Osborne in een sprint met twee te verslaan. “Ik heb nog geen contract, dus hopelijk helpt dit”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Molenaar won in 2019, toen hij nog voor Monkey Town-à Bloc reed, een etappe in de Tour of Qinghai Lake en het eindklassement van de Ronde van Roemenië. Nadien pakte hij geen profoverwinningen meer. Had hij deze zege aan zien komen? “Helemaal niet, we zaten in de kopgroep met heel goede renners van een heel hoog niveau. Ik voelde me behoorlijk goed, maar de andere renners waren ook heel sterk. Het was heel moeilijk, maar het is gelukt.”

“In de finale had ik het zwaar, maar de andere jongens ook. Ik deed het rustig aan bij mijn overnames”, vertelt Molenaar, die als enige Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) kon volgen op de laatste beklimming van de Raya Langkawi (1 km aan 6,3%). Hugo Toumire (Cofidis) moest op dit moment passen, Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Anatoliy Budyak (Terengganu Polygon) en Cameron Scott (ARA Pro Racing Sunshine Coast) waren eerder al gelost. “In de sprint kon ik de jongen van Alpecin verslaan. Het is ongelofelijk.”

“Ik had het totaal niet verwacht. Dit is heel belangrijk voor me, en heel mooi. Ik heb nog geen contract, dus hopelijk helpt dit”, sloot Molenaar – de zoon van een Spaanse moeder en een Nederlandse vader – af.