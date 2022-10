Molano wint in Tour de Langkawi: “Het was best wel een hectische sprint”

Juan Sebastián Molano boekte vandaag in de Tour de Langkawi zijn derde zege van het seizoen. De Colombiaan van UAE Emirates bleek in een chaotische massasprint over de snelste benen te beschikken. “En daar ben ik heel erg blij mee”, vertelde hij na afloop.

In de aanloop naar de sprint was Alpecin-Deceuninck verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het kopwerk, maar op goed twee kilometer van de finish kwamen de andere teams ook naar voren. Geen enkele ploeg wist echter een fatsoenlijke lead-out op poten te zetten, waardoor we een vrij chaotische sprint kregen in de straten van Raub. Molano wist zich echter wel goed te positioneren, ging op het juiste moment aan en kwam als eerste over de streep.

De rappe Colombiaan boekte zo zijn derde overwinning van het seizoen en de twintigste zege uit zijn profcarrière. “Ik ben erg blij met deze zege. Het is de eerste overwinning voor mezelf en de ploeg in Maleisië. Mijn ploeggenoten hebben vandaag perfect gereden. Het was wel een beetje een hectische sprint, maar ik zag de ruimte om te gaan. Ik ben er vol voor gegaan en het bleek de juiste move. Ik ben erg blij dat ik, na een zwaar seizoen, nog over een goed vormpeil beschik.”