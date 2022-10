Molano zes uur na finish teruggezet in uitslag Tour de Langkawi na gevaarlijk manoeuvre

Juan Sebastián Molano was zes uur lang de ritwinnaar van de tweede etappe van de Tour de Langkawi, maar de Colombiaan werd uiteindelijk toch teruggezet in de uitslag na een manoeuvre in de sprintvoorbereiding. De zege ging op die manier naar Craig Wiggins.

In de laatste kilometer zat Molano, sprinter van dienst voor UAE Emirates, niet al te goed gepositioneerd. De Colombiaan moest flink wat renners inhalen voordat hij de ruimte had om de sprinten. De 27-jarige Molano meed de risico’s niet en gebruikte even zelfs zijn handen om de weg vrij te maken. De Duister Max Kanter werd prompt aan de kant geduwd.

Lange tijd liet de organisatie van de Tour de Langkawi niets van zich horen, maar op sociale media leefde de discussie wel. Ongeveer een zes uur na de finish stuurde de organisatie een tweet de wereld in waarin ze meedeelden dat Molano werd teruggezet uit de uitslag, naar plaats 109. Australiër Wiggins van ARA Pro Racing Sunshine Coast wint op die manier de tweede etappe.

Molano's move against Kanter in #LTdL2022

Watch the moment the camera switches pic.twitter.com/9QXRYEWM4X — Jens Dekker (@jens_dekker) October 12, 2022