Mogelijk geen Nederlandse profs naar EK wielrennen

De KNWU overweegt geen Nederlandse prof af te vaardigen voor het EK wielrennen in Frankrijk. Vanwege het coronavirus en de ongunstige positie op de kalender (woensdag 26 augustus) is de kans groot dat er geen oranje shirts te zien gaan zijn in de wegwedstrijd en tijdrit voor elite mannen en vrouwen.

“Je hebt op maandag al het EK tijdrijden, dat lukt niet met het NK weg (een dag eerder, red.)”, laat KNWU-directeur Thorwald Veneberg weten aan WielerFlits. “Plouay is bovendien bijna duizend kilometer rijden. Zeker nu is het advies van onze sportarts om niet met het vliegtuig te gaan.”

Een andere afweging om geen profs af te vaardigen is de beperkte beschikbaarheid van de Nederlandse topwielrenners. Vanwege het coronavirus hebben teams als Jumbo-Visma en Team Sunweb hun selecties opgedeeld in zogenoemde bubbels, waar contactmomenten met buitenstaanders tot een minimum worden beperkt.

Tour de France

Wie aan het EK zou willen deelnemen zou daarmee tijdelijk uit zijn bubbel moeten treden. Voor renners die drie dagen later aan de Tour de France willen deelnemen of zich voorbereiden op de Tirreno-Adriatico (7-14 september) lijkt dat een uitgesloten zaak.

De Nederlandse wielerbond onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een selectie te vormen met renners uit ProTeams. “Dat hebben we de afgelopen jaren, toen ik nog bondscoach was, ook wel gedaan”, zegt Veneberg.

“Dat schieten we nog niet direct af. Maar dan is het aan Koos (Moerenhout, bondscoach, red.) om te kijken wat voor kwaliteit ploeg hij dan kan samenstellen. Of misschien zelfs een belofteploeg bij de profs. Het hoeft niet direct allemaal van het hoogste niveau te zijn. Maar je moet wel een representatieve ploeg kunnen opstellen”, aldus de KNWU-directeur.

Vrouwen

Bij de vrouwen wordt momenteel de beschikbaarheid en animo gepolst bij rensters en teams. Ook hier speelt de ongunstige positie op de wedstrijdkalender een grote rol. “Bovendien zullen teams ten opzichte van hun sponsors zoveel mogelijk wedstrijden willen doen om alles wat ze door Covid-19 aan exposure hebben gemist te kunnen goedmaken.”

Alkmaar 2019

Het EK wielrennen werd vorig jaar georganiseerd in Alkmaar. Nederland deed toen goede zaken en veroverde de meeste podiumplaatsen. Bij de elites werden Europese titels behaald op de Mixed Relay, individuele tijdrit vrouwen (Ellen van Dijk) en wegwedstrijd bij de vrouwen (Amy Pieters).

Programma EK wielrennen 2020, Plouay



Maandag 24 augustus

EK tijdrijden (alle categorieën)

Dinsdag 25 augustus

Grand Prix Plouay voor vrouwen

Bretagne Classic voor mannen

Woensdag 26 augustus

EK op de weg voor beloften vrouwen

EK op de weg voor elite mannen

Donderdag 27 augustus

EK op de weg voor beloften mannen

EK op de weg voor elite vrouwen

Vrijdag 28 augustus

EK op de weg voor junioren vrouwen

EK op de weg voor junioren mannen

EK mixed relay ploegentijdrit voor elites

Op zaterdag 29 augustus staat de start van de Tour de France in Nice gepland.