zondag 18 februari 2024 om 17:11

Mixed feelings bij Remco Evenepoel ondanks eindzege Algarve: “Reed hele finale op buitenblad”

Remco Evenepoel trok zondag de eindzege in de Volta ao Algarve naar zich toe, maar toch had de Belgische kampioen gemengde gevoelens. Door een mechanisch probleem kon hij naar eigen zeggen geen gooi doen naar de ritzege. “Ik voelde dat ik de kracht wel had, maar omdat ik op het buitenblad reed, voelde ik dat de energie wegvloeide”, aldus Evenepoel.

“Ik ben heel blij met de eindzege”, aldus de kopman van Soudal Quick-Step in het flashinterview na de finish op de Alto do Malhão. In de slotrit werd hij nog flink onder druk gezet, omdat Wout van Aert en Ben Healy vroeg de aanval openden. Zij werden uiteindelijk pas op de slotklim gegrepen. “Het is goed om te zien hoe de ploeg om is gegaan met situatie, want we bleven rustig. Zeker nu iemand als Mikel Landa erbij is. Hij is erg ervaren en controleert de rest. Daar ben ik trots op.”

Toch was Evenepoel wat nijdig. “Het is dubbel gevoel. In de laatste 20 kilometer kon ik niet meer terugschakelen naar het binnenblad. En je weet dat ik graag een hoge cadans heb. Dat kon je ook zien in de sprint”, vertelt hij. “Ik voelde dat ik de kracht wel had, maar omdat ik op het buitenblad reed, voelde ik dat de energie wegvloeide. Dat is erg jammer, want ik kon winnen.”

Op 24-jarige leeftijd heeft Evenepoel nu al drie keer de Ronde van de Algarve gewonnen. “Daar moet ik blij mee zijn. Maar dat ik de ritzege mis is wel een beetje jammer, want ik wilde echt winnen omdat de ploeg sterk was. Maar mijn benen liepen vol. Ik moest zoveel kracht zetten op het buitenblad. Dat is echt balen, want ik was een van de sterksten op de klim, maar that’s life. Nu neem ik eerst wat rust.”