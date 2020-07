Mitchelton-Scott voert eigen maatregelen in en presenteert programma vrijdag 10 juli 2020 om 15:27

Mitchelton-Scott heeft een lijst aan eigen coronamaatregelen genomen, die bovenop de huidige regels van het UCI-protocol komen. Zo kiest de Australische ploeg voor een eigen testprogramma voor alle teamleden en is bij elke wedstrijd een eigen dokter aanwezig. Daarnaast presenteerde Mitchelton-Scott het programma voor het restant van het seizoen.

Binnen de WorldTour-ploeg van kopmannen Adam en Simon Yates en kopvrouw Annemiek van Vleuten heet het eigen coronadocument ‘RACESAFE’. Dit document is opgesteld door de medische staf en geldt voor renners en stafleden. Naast de altijd aanwezige ploegdokter en het testprogramma voor mensen binnen de ‘teambubbel’ is daarin ook een extra scherp ontsmettingsprotocol opgenomen.

Renners en begeleiders is ook gevraagd om hun collectieve verantwoordelijkheid als het gaat om het dragen van mondmaskers, social distancing en de hygiëneregels. Daarnaast is het voorlopig verboden om handtekeningen, selfies of andere foto’s te nemen met fans.

Najaarsprogramma

In het programma van Mitchelton-Scott springen vooral de WorldTour-wedstrijden eruit. De start van de mannenploeg is eind juli in de Ronde van Burgos. Daarnaast rijdt de ploeg vooral Italiaanse en Franse eendagskoersen en bijvoorbeeld ook de Ronde van Hongarije en de Scheldeprijs. “We hebben de koersen buiten de WorldTour gekozen om ons voor te bereiden op de grote wedstrijden en onze doelen”, zegt ploegleider Matt White.

“Daarnaast willen we iedereen de kans geven om te koersen. Alleen de WorldTour is niet genoeg om 28 renners genoeg wedstrijden te laten rijden. We willen ook een mix bieden van rittenkoersen en eendagswedstrijden”, aldus White. “De groep is heel erg gemotiveerd en de afgelopen periode goed doorstaan.”

De vrouwenploeg van Mitchelton-Scott, met Annemiek van Vleuten, Janneke Ensing en Moniek Tenniglo, hervat het seizoen met een drietal Baskische eendagskoersen, voor op 1 augustus met Strade Bianche de Women’s World Tour begint. In Nederland staan de Boels Ladies Tour en de Amstel Gold Race op het programma. In België gaat het om de grote heuvel- en kasseiklassiekers in september en oktober.

Bekijk hier het wedstrijdprogramma van Mitchelton-Scott (mannen en vrouwen)