Mitchelton-Scott rekent op Nieve in Lombardije donderdag 13 augustus 2020 om 12:49

Mikel Nieve is de aangewezen kopman van Mitchelton-Scott in de Ronde van Lombardije. De Spaanse klimmer eindigde al drie keer in de top-10 van de najaarsklassieker, die in dit rare seizoen verplaatst is naar de zomer.

De beste uitslag van Nieve in Lombardije is een zesde plaats in 2015. Ook in 2010 (zevende) en 2017 (achtste) was de ervaren Spanjaard bij de pinken in de Italiaanse heuvelkoers. “Ik heb deze wedstrijd al vaak gereden en kijk ernaar uit om de rijden in deze ongebruikelijke periode. De temperaturen zijn hoger en de voorbereiding is voor iedereen anders”, zegt Nieve. “De koers zal beslist worden, zoals altijd, op de Civiglio nadat er een selectie is gemaakt op de Sormano.”

Ploegleider Gene Bates weet dat Nieve in goede vorm is, na een tiende plek in de Ronde van Burgos en een negende plek in de Ronde van Polen. “Hij komt fris naar Lombardije en we zullen hem zo goed mogelijk ondersteunen”, aldus Bates. “We zullen een aanvallende wedstrijd zien, met renners als Remco Evenepoel die dat vaak doet. Het is goed mogelijk dat we hem weer vroeg aan zien vallen zaterdag. Zelf hebben we niets te verliezen en alles te winnen.”

Selectie Mitchelton-Scott voor de Ronde van Lombardije 2020 (15 augustus)

Michael Albasini

Tsgabu Grmay

Lucas Hamilton

Cameron Meyer

Mikel Nieve

Robert Stannard

Callum Scotson