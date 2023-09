zaterdag 23 september 2023 om 17:33

Mischa Bredewold na winst Europese titel: “Ik zag mijn moment en ging”

Mischa Bredewold boekte bij het Europees kampioenschap de grootste overwinning uit haar carrière. De 23-jarige Nederlandse kwam solo over de streep op de VAM-berg nadat ze met ongeveer tien kilometer te gaan demarreerde uit het peloton en haar voorsprong wist vast te houden.

“Het voelt alsof ik aan het dromen ben, ik kan het niet geloven”, zei ze zeer blij in het flashinterview na afloop. “Het was niet het plan om aan te vallen in de laatste ronde. Ik weet het niet, we reden als team al een tijdje in de aanvallende modus. Ik zag mijn moment en ik ging. Ik moest toen omschakelen en blijven geven.”

Moeilijke jaren

De vlucht van Bredewold werd beschermd door haar Nederlandse ploeggenoten, die nog talrijk aanwezig waren in de achtervolgende groep. “Het was ook goed voor Lorena Wiebes en Demi Vollering dat ik vooruit reed, want de anderen moesten achtervolgen. Toen ik boven op de VAM-berg kwam dacht ik: ‘Fuck, ik moet echt alles geven, want ik kan echt winnen'”, aldus de Nederlandse.

Voor Bredewold heeft deze overwinining extra betekenis, want enkele jaren geleden moest ze nog terugkomen van een zwaar trainingsongeval. “Dit betekent alles voor me. De laatste paar jaar waren niet altijd makkelijk. Dat ik hier nu al sta is heel mooi. Ik heb er geen woorden voor”, besloot de kersverse Europees kampioene.