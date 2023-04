Mischa Bredewold boekt solozege in Volta Limburg Classic voor vrouwen

Mischa Bredewold heeft de Volta Limburg Classic voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Worx begon in de finale van de nationale wedstrijd aan een solo en wist die succesvol af te ronden. Achter Bredewold maakte Lonneke Uneken het feestje compleet voor SD Worx compleet door tweede te worden, voor Noëlle Rüetschi (AG Insurance-NXTG U23).

De Volta Limburg Classic voor vrouwen is geen onderdeel van de UCI-kalender, maar met Team DSM, SD Worx en Jumbo-Visma stonden er wel enkel topploegen aan de start van de heuvelklassieker. De laatstgenoemde ploeg stelde ook Fem van Empel op, die dit voorjaar drie wedstrijden op de weg zal rijden. Naast de Volta Limburg Classic, zijn dat de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl.

SD Worx pakt het initiatief

Maar eerste de Volta Limburg Classic dus, waar in de beginfase de nodige valpartijen waren. Om die reden werd de koers zelfs even geneutraliseerd. Toen de koers waar onderweg was, zagen we een bedrijvige Van Empel. Uiteindelijk waren het echter twee rensters van SD Worx die wegreden, namelijk Anna Shackley en Femke Markus. Zij sloegen een mooi gaatje ten opzichte van het peloton, dat snel kleiner en kleiner werd.

Het uitdunnende pak kwam op den duur echter wel weer wat dichterbij het duo. Dat gebeurde vooral door toedoen van Van Empel, die veel werk verzette in de achtervolging. Het leidde uiteindelijk tot een hergroepering, maar precies op dat moment trok een andere renster van SD Worx ten strijde. Mischa Bredewold ging op en over haar ploeggenotes en begon aan een solo. De 22-jarige renster begon alleen aan de zes kilometer lange slotronde.

Bredewold houdt stand

Op dat moment had Bredewold al een ruime voorsprong ten opzichte van haar ploeggenote Lonneke Uneken en Noëlle Rüetschi (AG Insurance-NXTG U23), de eerste achtervolgsters. Die voorsprong wist ze in de finale te behouden: Bredewold kon in finishplaats Eijsden uitgebreid zegevieren. Uneken sprintte vervolgens naar plek twee, voor de Zwitserse Rüetschi.

Volta Limburg Classic

Uitslag vrouwen

1. Mischa Bredewold (SD Worx)

2. Lonneke Uneken (SD Worx)

3. Noëlle Rüetschi (AG Insurance-NXTG U23)