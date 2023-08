Milesi verovert wereldtitel tijdrijden bij beloften: “Ongelooflijk, het was zo close”

Lorenzo Milesi heeft voor een flinke verrassing gezorgd op het WK tijdrijden door goud te winnen bij de beloften mannen. De Italiaan bleek elf seconden sneller dan topfavoriet Alec Segaert. “Het was de hele tijd zo close, dat was heel spannend”, vertelde de coureur van Team DSM in zijn eerste reactie.

“Dit is ongelooflijk. Dit parcours was wreed en de laatste kilometer was crazy en heel pijnlijk”, doelt Milesi op de laatste 900 meter, die de renners deels over kasseien naar Stirling Castle voerde. Milesi startte al redelijk vroeg en mocht na zijn toptijd dus lang in de hotseat plaatsnemen. “Ik keek vooral naar Segaert. Het was hele tijd zo close en spannend.”

Aan indelen heeft Milesi niet gedacht, geeft hij toe. “Ik ging volle bak vanaf de start”, lacht hij. “De power moest er gewoon uit. Het was in de openingsfase belangrijk om daar hard te gaan door de tegenwind. Ik heb het dus niet gemanaged, maar ging gewoon vol. Tijdens mijn tijdrit dacht ik de hele tijd aan Segaert, omdat hij de favoriet was. Daarom wilde ik vol gaan. Ik realiseer nog niet zo goed dat ik wereldkampioen ben, daar heb ik nog wel een momentje voor nodig.”

