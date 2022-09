Milan Vader staat voor comeback in CRO Race: “Fijn om dit jaar nog te kunnen koersen”

Milan Vader maakt vandaag zijn comeback. Nadat hij maandenlang moest revalideren na een val in de Ronde van het Baskenland, gaat hij nu van start in de CRO Race. Zijn terugkeer is eerder dan voorspeld. “Bij Jumbo-Visma had volgens mij ook niemand dit verwacht”, zegt Vader in gesprek met de NOS.

“En de doktoren al helemaal niet”, voegt hij daaraan toe. “Maar ik had zelf wel zoiets van: het zou wel heel lekker zijn als ik dit jaar nog kan koersen. Daar heb ik alles aan gedaan.” Dat terwijl het lange tijd de vraag was of Vader überhaupt ooit nog terug zou keren in het peloton. “Vanwege de stent in mijn halsslagader dicht bij mijn hersenen en de bloedverdunners die ik moest nemen. Maar op een gegeven moment hebben de doktoren, de ploeg en iedereen die erbij betrokken was besloten: ‘Het is een acceptabel risico. Ga er maar voor.'”

“Ik denk dat je Kroatie wel kunt rijden”

Op 2 juni maakte Vader zijn eerste ritje buiten. “Daarna heb ik veel in Eindhoven aan mijn revalidatie gewerkt. Heel veel krachttraining en weinig fietsen. Bij de ploeg zeiden ze: ‘Eerst moeten we je chassis in orde krijgen en daarna gaan we je pas op de fiets belasten.’ Al vrij snel zagen we mijn gewicht omhoog gaan. En de ritjes die ik maakte gingen ook al steeds beter.”

Vervolgens is de 26-jarige renner van Jumbo-Visma bijna negen weken in Spanje geweest, waar hij een appartement heeft. “Op een gegeven moment deed ik een paar testjes en toen zei mijn trainer Tim Heemskerk (ook de trainer van Jonas Vingegaard en Tobias Foss): ‘Nou het ziet er eigenlijk wel goed uit. Ik denk dat je Kroatië wel kunt rijden.'”

Na de CRO Race

Krijgt het seizoen van Vader na de CRO Race nog een vervolg? “Na de CRO Race houdt het een beetje op met de kalender. Er staat nog wel een mountainbikewedstrijd in Griekenland in oktober op de planning. Maar hoe we het precies gaan indelen, hangt ook een beetje af van Kroatië. Verwacht nog geen resultaten van mij, hoor. Ik ga de Cro Race proberen uit te rijden en waar mogelijk een bijdrage leveren aan het team. Het is vooral fijn om dit jaar nog een keer te kunnen koersen, dan heb je in ieder geval het gevoel dat je nog een seizoen hebt gehad.”

“Komende winter ga ik naar Spanje om te trainen. Het voelt niet meer als revalideren, eerder als optrainen naar het niveau dat ik had. En liefst nog iets beter. Waar dat plafond ligt, dat weet ik niet. Ik hoop hetzelfde proces te doorlopen als Fabio Jakobsen. Die is er ook bepaald niet slechter van geworden.”