Milaan-San Remo voor het eerst live te zien van start tot finish

Wielerflits Kort

Milaan-San Remo komt aanstaande zaterdag met een primeur: de wedstrijd is dit jaar (via Rai Sport) voor het eerst live te zien van start tot finish. Ook de Ronde van Lombardije zal later dit jaar in zijn geheel worden uitgezonden.

Sportjournalist Ciro Scognamiglio kwam eerder vandaag met het nieuws naar buiten. Wielerliefhebbers die niks willen missen van La Primavera, kunnen de wedstrijd dit jaar van bij de start live volgen. Dit is in oktober ook het geval voor de Ronde van Lombardije.

For the first time ever this year @RaiSport will show @Milano_Sanremo live from start to finish on saturday. Will do the same in october (9) with @Il_Lombardia More on @Gazzetta_it @cycling_podcast

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) March 16, 2021