‘Milaan niet langer startplaats van klassieker Milaan-San Remo’

Van Milaan-San Remo naar Abbiategrasso-San Remo: het is een opvallende koerswijziging van organisator RCS Sports. Op zaterdag 18 maart zullen de renners zich dus niet meer verzamelen in modestad Milaan, maar in Abbiategrasso, een stadje van zo’n 50.000 inwoners zo’n 25 kilometer ten westen van Milaan.

Of de keuze voor een nieuwe startplaats ook impact heeft op het aantal kilometers (vorig jaar nog 293) is nog niet duidelijk. Het is tevens nog gissen voor hoeveel jaren Abbiategrasso zich heeft gecommitteerd als nieuwe startplaats. Dat wordt volgens HLN pas de komende dagen bekendgemaakt door de betrokken partijen.

Vorig jaar kwam Matej Mohorič als eerste over de streep in de ‘klassieke versie’ van Milaan-San Remo. De Sloveen reed in de finale weg in de afdaling van de Poggio en bleef zo de opkomende Anthony Turgis en Mathieu van der Poel voor.