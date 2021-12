Mikel Nieve maakt cirkel rond en keert terug bij Caja Rural-Seguros RGA

Mikel Nieve knoopt er nog een jaar aan vast. De 37-jarige Spanjaard uit de regio Navarra maakt de selectie van Caja Rural-Seguros RGA namelijk compleet. De ervaren klimmer komt over van BikeExchange met dertien seizoenen WorldTour in zijn benen. Het is voor Nieve een terugkeer op het oude nest, want bij Caja Rural genoot hij van 2004 tot en met 2007 zijn opleiding. “Iedere koers in dit shirt maakt 2022 speciaal”, vertelt hij op de site van zijn nieuwe, oude ploeg.

Na zijn opleiding kon de klimmer de stap naar de profs niet zetten, maar na een jaar bij het continentale Orbea-Oreka SDA lukte dat wel. In 2009 debuteerde hij zelfs op het hoogste niveau bij Euskaltel-Euskadi. Toen die ploeg eind 2014 ophield te bestaan, stapte Nieve over naar Team Sky. Hij zou – net als later voor Mitchelton-Scott – vier jaar bij de Britse formatie bivakkeren. Nu voegt hij zich dus weer bij ProTeam Caja Rural-Seguros RGA, waarmee de cirkel in zijn carrière weer rond is.

Bij de Spaanse ploeg zal Nieve gelden als kopman en moet hij de jonge renners bijstaan in hun ontwikkeling. “Het is bijzonder om volgend jaar weer het shirt van Caja Rural-Seguros RGA te dragen. Hier begon mijn wielercarrière, ik heb genoten van mijn tijd bij deze ploeg en ik bewaar zeer goede herinneringen aan die periode. Sindsdien is de ploeg gegroeid en in de tussentijd heb ik deel uitgemaakt van andere teams, met andere talen en culturen. Nu voelt het goed om weer thuis te zijn.”

Nieve won in 2016 een rit en het bergklassement in de Giro namens Team Sky - foto: Ansa/Alessandro di Meo Nieve tijdens de aftocht van Simon Yates, de Giro van 2018 was drie dagen te lang - foto: Sirotti Nieve won ook in 2018 een Giro-bergrit - foto: Cor Vos

“Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het team, zowel op als naast de fiets”, gaat de Spanjaard verder, die bij zijn oude ploegen vooral bekendheid genoot als een zeer gewaardeerde knecht in de bergen. “Ik wil graag mijn ervaringen over brengen op mijn jonge collega’s. Op persoonlijk vlak probeer ik zo veel mogelijk te genieten van het fietsen, daar ik in 2021 kreeg af te rekenen met meerdere valpartijen. Ik ga het nieuwe seizoen daarom met veel enthousiasme en motivatie tegemoet.”

Nieve won tijdens zijn carrière drie etappes in de Giro d’Italia, waar hij in 2016 ook het bergklassement op zijn naam zette. In 2010 won hij eveneens een rit in de Vuelta a España. De klimmer heeft in totaal 22 grote rondes op zijn naam staan, waarin hij zes keer bij de eerste tien eindigde en daarnaast nog eens negen keer op de plekken elf tot en met achttien.

💥✍🏻 𝐌𝐢𝐤𝐞𝐥 𝐍𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐚 𝐂𝐚𝐣𝐚 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥-𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨𝐬 𝐑𝐆𝐀 🚴🏻‍♂️ El escalador navarro vuelve al equipo donde se formó como amateur después de una fantástica carrera en el World Tour. 📝 Más info: https://t.co/GqYjqNcgVy#SúmateAlVerde #VuelveNieve 💚 pic.twitter.com/PLMHIhQnHu — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) December 1, 2021