Mikel Landa zit weer op de fiets en denkt aan Olympische Spelen

Mikel Landa is, een maand na zijn zware valpartij in de Giro d’Italia, weer voorzichtig aan het trainen. De Spanjaard van Bahrain Victorious kon voorlopig alleen nog maar binnen fietsen, maar hoopt alsnog de Olympische Spelen te halen. De Tour de France komt te vroeg.

De Spaanse sportkrant AS meldt vandaag dat Landa thuis op de rollers probeert om zijn conditie te onderhouden. Ook kan de 31-jarige klimmer alweer wandelingen maken in zijn woonplaats. De klimmer hoopt stiekem op tijd klaar te zijn voor de Olympische wegwedstrijd (24 juli) in Tokio. Pascual Momparler, de Spaanse bondscoach, hoopt Landa straks te kunnen selecteren.

“We wachten uiteraard op Mikel, aangezien hij normaal een zekerheid is in de selectie. We trekken met vijf renners naar Tokio en in normale omstandigheden zijn Mikel en Alejandro Valverde al zeker van een selectie. We hopen op een vlotte revalidatie, zodat ik in Tokio op hem kan rekenen. Ik zal pas na de Tour de France met een definitieve selectie komen. Dan weten we ook of we op Mikel kunnen rekenen.”

Landa kwam in de vijfde Giro-etappe naar Cattolica hard ten val. De Spaanse kopman van Bahrain Victorious ging op een kleine vijf kilometer van de finish hard tegen de grond na een botsing met een verkeerseiland, waarna hij akelig lang bleef liggen. In het ziekenhuis constateerden de artsen een gebroken sleutelbeen en vijf gebroken ribben. Landa richt zich in het najaar ook nog op de Vuelta a España.