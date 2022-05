Mikel Landa wint aan zelfvertrouwen: “Dit kan mijn jaar worden”

Mikel Landa doet na negen etappes nog altijd volop mee om de eindzege in de Giro d’Italia. De Spaanse klimmer van Bahrain Victorious maakte zondag, in de bergetappe naar Blockhaus, bovendien een zeer sterke indruk op de slotklim. Landa droomt dan ook hardop van Giro-winst. “Dit kan weleens mijn jaar worden”, liet hij op de rustdag weten aan Ciclo21.

Landa beleefde gisteren, op weg naar Blockhaus, een etappe met twee gezichten. De 32-jarige klimmer bleek op de slotklim over uitstekende benen te beschikken en wist aanvallen van Richard Carapaz en Romain Bardet ogenschijnlijk moeiteloos te volgen. Eerder op de dag kwam Landa echter ook twee keer in aanraking met het asfalt. “Vooral de tweede crash was vervelend. Ik heb momenteel ook pijn en heb overal schaafwonden, maar het is gelukkig niet al te erg.”

De tweede rustdag komt dus als geroepen voor Landa. “Bovendien staat er morgen geen al te lastige etappe op het programma. Ik hoop dat ik me na een paar dagen weer goed voel en dat ik deze Giro geen pech meer tegenkom. Ik denk niet dat het mijn prestaties zal beïnvloeden”, is de klassementskopman van Bahrain Victorious optimistisch. Landa heeft vertrouwen in een goede afloop, zeker na zijn prestatie op de veeleisende Blockhaus-klim.

Geduld

“Ik ben blij met het resultaat, ook al omdat ik niet erg veel vertrouwen had na mijn twee valpartijen. Bovendien was de samenwerking met Romain Bardet en Richard Carapaz niet erg goed. We hadden meer tijd kunnen pakken op enkele concurrenten. Toch zorgt dit wel voor vertrouwen. Ik was wel onzeker over mijn kansen en je bent altijd bang voor je tegenstanders, maar ik hoor bij de betere klimmers. Als alles goed verloopt, doen we mee.”

Landa hoopt dit jaar eindelijk zijn droom waar te maken: het winnen van een grote ronde. De sierlijke klimmer rekent zich echter nog niet rijk, zo vroeg in de Giro. “Ik probeer het al jaren, maar er was altijd wel iemand sterker of ik kwam onderweg iets tegen. Het gaat nu zeker niet slecht. Dit kan wel eens mijn jaar worden. Carapaz is mijn grootste rivaal, maar Bardet koerst ook op een hoog niveau en heeft bovendien veel ervaring. Ook Almeida heeft al laten zien dat hij erg goed is. En ik wil Hindley zeker niet uitvlakken.”

“Het is zaak om geduld uit te oefenen. De Giro is een veeleisende wedstrijd, een slijtageslag. Het algemeen klassement moet nog in een bepaalde plooi vallen. Er is nog een lange weg te gaan en er komen nog gevaarlijke etappes aan. We proberen dan met de ploeg de wedstrijd te winnen. Ik moet zeker niet wachten op de laatste dag, aangezien er dan een tijdrit op het programma staat. Ik moet eerder in de koers mijn slag slaan.”

Landa staat na negen etappes zevende in het algemeen klassement, op amper 29 seconden van zijn landgenoot en rozetruidrager Juan Pedro López. Met Pello Bilbao heeft Bahrain Victorious, de ploeg van Landa, overigens nog een schaduwkopman achter de hand. Bilbao staat momenteel tiende, op 1m22s van López.