Mikel Landa over slotweek Giro: “Nu begint het voor mij pas echt”

Mikel Landa heeft er na twee weken koers nog nooit zo goed voorgestaan in het klassement. De Spanjaard begint een slotweek van een grote ronde vaak op grote achterstand, maar de (mede)kopman van Bahrain Victorious staat nu nog binnen de minuut van leider Carapaz. “Ik heb hard gewerkt om zo ver te komen. Voor mij begint de Giro nu pas echt”, klinkt het in gesprek met de Rai.

Landa is met andere woorden nog in de running voor de eindzege, maar dan zal hij wel over zijn allerbeste benen moeten beschikken. In de rit naar Turijn moest hij nog alle zeilen bijzetten om de schade te beperken. “Ik heb het nog nooit zo warm geweten in de Giro. Bovendien koersen de renners dit jaar zeer aanvallend en explosief, nog meer dan in voorgaande edities. Althans, zo voelt het toch.”

Optimisme

Een geruststellende gedachte voor Landa: zijn terrein, het echte hooggebergte, komt er nu aan. “In de laatste week volgen nog enkele zware etappes. Het algemeen klassement zal zeker nog op de schop gaan. Ik heb de juiste conditie te pakken en maak deel uit van een goede ploeg. Ik hoop dat ik mijn ervaring kan uitspelen.”

De renners beginnen dinsdag aan de slotweek van de Giro d’Italia en dat doen ze met een loodzware bergrit van Salò naar Aprica, met onderweg de klim naar Goletto di Cadino, de Passo del Mortirolo, de klim naar Teglio en de Valico di Santa Cristina. Landa ziet het als een mogelijkheid om tijd goed te maken. “En dat is ook wel nodig met het oog op de slottijdrit van deze ronde”, klinkt het.