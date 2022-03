Mikel Landa na derde plaats in Tirreno: “Dit had ik nodig voor mijn zelfvertrouwen”

Mikel Landa reed in het voorbije weekend voor het tweede jaar op rij naar het podium in Tirreno-Adriatico. Zaterdag kwam hij als derde over de streep in de zware etappe naar Carpegna en een dag later stelde hij zijn derde plaats in het klassement veilig, terwijl zijn ploegmaat Phil Bauhaus naar de laatste dagzege reed.

Landa was tevreden dat hij weer bij de beste drie van de Italiaanse etappekoers was. “Ik ben blij om na vorig seizoen weer op het podium te staan”, zegt hij op de website van zijn ploeg Bahrain Victorious. “Ik had dit podium nodig voor mijn zelfvertrouwen. Ik ben heel blij, niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn ploegmaats want we hebben een supergoede week achter de rug. We stonden ook op het podium als beste team en pakten een zege met Phil, dus super goed.”

Voor de Spaanse klimmer is zijn podiumplaats in Tirreno-Adriatico een mooie opsteker in aanloop naar de Giro d’Italia. In de drieweekse Grote Ronde is hij de beoogde kopman voor het algemeen klassement. Later in het seizoen staat ook de Tour de France op zijn programma.