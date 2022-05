Mikel Landa na Blockhaus-etappe: “Ik zat met de besten van voren, een goed signaal”

Mikel Landa is in de Giro d’Italia door zijn vierde plaats in de etappe naar Blockhaus opgeschoven naar de zevende plek in het algemeen klassement. De klimmer van Bahrain-Victorious kwam in de kleine kopgroep over de finish.

Landa’s goede resultaat kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand. Op weg naar Blockhaus viel de 32-jarige Spanjaard namelijk, even als zijn ploegmaats Pello Bilbao en Santiago Buitrago. Alle renners konden zonder blessures verder en hielpen kopman Landa naar de slotklim, waar hij de aanvallen van Richard Carapaz en Romain Bardet volgde. “Uiteindelijk was deze rit ondanks enkele valpartijen goed voor ons, niet alleen voor mij maar ook voor Pello en Buitrago.”

Landa kwam als vierde over de streep, in de kopgroep met behalve Carapaz en Bardet ook Jai Hindley, João Almeida en Domenico Pozzovivo. Daardoor steeg hij naar de zevende plek in het klassement. “Ik zat met de besten van de dag van voren, wat een goed signaal is. We zijn er nog, en alles is duidelijker geworden. We zien welke renners sterker zijn. We hebben nog meer etappes te gaan, en we zullen het van dag tot dag bekijken.”