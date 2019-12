Mikel Landa: “Ik vertrouw net iets meer op Pello Bilbao dan op Wout Poels” zaterdag 28 december 2019 om 17:26

Mikel Landa verruilt deze winter Movistar voor Bahrain McLaren om de absolute kopman te zijn. “Ik zie een team dat altijd klaarstaat om me te helpen”, klinkt de Bask gerust. “Of er dreiging is van Pello Bilbao en Wout Poels? Dat zullen we zien, maar ik heb veel vertrouwen. Ik vertrouw net iets meer op Pello Bilbao dan op Wout Poels “

Dat komt volgens Landa door de nabijheid van Bilbao, die net als Landa afkomstig is uit het Baskenland. Ook op Poels, met wie Landa samenreed bij Team Sky in 2016 en 2017, vertrouwt de Bask. “Hij heeft duidelijke ideeën”, zo klinkt het in gesprek met El Mundo. Beide coureurs staan met Landa aan de start van de Tour de France, die de Bask ambieert te winnen.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik hem kan winnen”, vertelt Landa daarover. “De afgelopen jaren zat ik dicht bij de beste coureurs. Elk jaar lijk ik een beetje dichterbij te komen. Chris Froome domineerde de Tour de France, maar na hem wonnen alleen Geraint Thomas en Egan Bernal. Ik dicht mijzelf evenveel kans toe als hen.”

“Thomas heeft in zijn carrière heeft niet zoveel gewonnen, maar wel de Tour de France. Voor die Tour hadden maar weinig mensen hem tussen de beste tien coureurs gezet. Dat soort prestaties laten je dromen”, concludeert Landa. “Ik weet niet of aankomend jaar de kans van mijn leven gaat zijn om de Tour te winnen, maar het is een grote kans.”