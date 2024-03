dinsdag 26 maart 2024 om 14:33

Mikel Landa herboren bij Soudal Quick-Step: “Ik voel me weer zo sterk als in 2015”

De overstap naar Soudal Quick-Step heeft Mikel Landa goed gedaan. De 34-jarige Spanjaard voelt zich naar eigen zeggen als herboren en kijkt dan ook uit naar zijn volgende koersen en de samenwerking met zijn kopman Remco Evenepoel. “Ik kijk ernaar uit om hem de weg te wijzen”, citeert Marca.

Landa sprak met de Spaanse sportkrant na de slotetappe van de Ronde van Catalonië. De klimmer eindigde tot zijn eigen verbazing als tweede in het eindklassement van de zevendaagse rittenkoers, achter de ongenaakbare Tadej Pogacar. “Ik begon zonder verwachtingen aan de ronde, want ik had al een tijdje niet gekoerst. Ik wilde elke dag het goede gevoel vinden, maar ik voelde me beter dan verwacht.”

Al snel bleek dat Landa erg goed op dreef was, maar bergop bleek er alleen nog iemand (veel) sterker. “Het is jammer dat Pogacar aan de start stond, want daardoor werd winnen heel moeilijk. Ik had ook wel verwacht dat hij goed zou zijn, maar ik hoopte toch met hem mee te kunnen. Maar dat bleek gewoon geen optie.”

Hernieuwde energie

Van teleurstelling na afloop was echter geen sprake. “Ik heb weer heel goede benen en hernieuwde energie. Ik voel me fris en net zo sterk als in 2015”, doelt Landa op het jaar waarin hij indruk maakte in de Giro d’Italia (twee ritten en derde in het eindklassement) en de Vuelta a España (ritzege). “Ik heb dan ook erg veel zin in dit seizoen. De transfer naar Soudal Quick-Step heeft me goed gedaan.”

Landa kreeg in de Ronde van Catalonië de kans om voor eigen rekening te rijden, maar zal in de komende Ronde van het Baskenland (1-6 april) voornamelijk weer in dienst koersen van Remco Evenepoel. “Ik ga ervan genieten en ben ook erg gemotiveerd voor eigen publiek. Ik kijk ernaar uit om weer met Remco te koersen, en hem de weg te wijzen. Ik denk dat het een heel goede week zal worden.”