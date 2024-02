maandag 19 februari 2024 om 14:17

Luxehelper Landa meteen belangrijk voor Evenepoel: “Voor mij geen nieuwe mindset”

Remco Evenepoel kroonde zich zondag voor een derde keer tot eindwinnaar van de Volta ao Algarve, maar werd in de slotrit nog wel flink bestookt door Wout van Aert en Ben Healy. Evenepoel kon in de finale van de rit naar de Alto do Malhão echter rekenen op zijn ploeg, en met name op een sterke Mikel Landa.

De Spanjaard werd in augustus 2023 door Soudal Quick-Step gepresenteerd als een belangrijke nieuwe aanwinst. Zijn taak? De 34-jarige Spanjaard moet de Belgische rondekopman Remco Evenepoel zo goed en lang mogelijk bijstaan in de bergen. In de Volta ao Algarve bewees Landa voor een eerste keer zijn waarde als luxehelper/luitenant, door een duo-aanval van Wout van Aert en Ben Healy (mede) onschadelijk te maken.

“Toen Wout en Healy ervandoor gingen, ontstond er echt wel een moeilijke situatie voor ons”, keek Landa na afloop met Het Nieuwsblad terug op de slotrit. “Maar we verloren nooit de controle en Remco won de koers, dat is prettig. En voor mezelf: ik voel dat de vorm steeds beter wordt. Een rol als luxeknecht lijkt jullie te verbazen, maar zo’n heel nieuwe mindset is dat niet voor mij: ik heb al eerder in mijn carrière in dienst gereden.”

“Mijn integratie verloopt steeds beter”

Landa doelt op zijn tijd bij Astana, Team Sky en Movistar, waar hij (bij momenten) in dienst reed van Fabio Aru, Chris Froome en Richard Carapaz. “Of er nu minder druk is? Dat is maar hoe je het bekijkt: als laatste man bij Remco zitten, dat geeft ook druk hoor. Natuurlijk moest ik wennen. Ik kom hier in een andere wielercultuur terecht, een Belgische ploeg waar iedereen gek is van koers. Maar mijn integratie verloopt steeds beter.”

Landa en Evenepoel kunnen het ook nog eens goed met elkaar vinden. “Ik kende Remco niet zo goed voor ik bij de ploeg kwam. Maar hij is heel open en grappig. We hebben een happy relatie.” Landa hoopt in de zomer ook een cruciale rol te vertolken in de Tour de France, in dienst van Evenepoel, die zich voor het eerst zal opmaken voor La Grande Boucle.