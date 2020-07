Mikel Landa en Cavendish speerpunten van Bahrain McLaren in Burgos zaterdag 25 juli 2020 om 13:46

Mikel Landa en Mark Cavendish moeten bij Bahrain McLaren voor het mooie weer zorgen in de Ronde van Burgos, die dinsdag van start gaat. De ploeg hervat het seizoen in de Spaanse ronde na trainingskampen in Andorra, Duitsland en Italië.

Landa bereidde zich voor op de hervatting van het wielerjaar in Andorra. “We hebben op hoogte hard gewerkt en nu zijn we klaar om te koersen”, laat hij weten in een persbericht van de ploeg. De Spanjaard wist de Spaanse ronde drie jaar geleden al eens te winnen. Hij wordt bijgestaan door onder meer Pello Bilbao, Damiano Caruso en Eros Capecchi.

Cavendish trainde met de sprintkern van de ploeg in Duitsland. De Brit mag in Burgos voor zijn eigen kansen rijden in de tweede en vierde etappe. “De Ronde van Burgos is een wedstrijd waarin we onze draai gaan terugvinden. We gaan ernaar toe om Mikel Landa te ondersteunen, nadat hij zich met de andere jongens heeft klaargestoomd voor de Tour de France.”

Bahrain McLaren voor Ronde van Burgos 2020

Pello Bilbao

Damiano Caruso

Mark Cavendish

Eros Capecchi

Marco Haller

Heinrich Haussler

Mikel Landa