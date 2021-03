Mikel Landa derde in Tirreno: “Teken dat ik op de goede weg ben”

Voor Mikel Landa was op de slotdag van Tirreno-Adriatico de hamvraag: zou hij zijn derde plek in het algemeen klassement kunnen behouden? Het antwoord werd ja. De 79ste plaats van Landa in de tijdrit was genoeg om Egan Bernal achter zich te houden. “Daar heb ik heel erg blij mee”, zegt de kopman van Bahrain Victorious.

“In het verleden heb ik wel slechte ervaringen gehad met tijdritten op een slotdag, maar vandaag eindigt het goed voor mij”, kan de Spanjaard lachen. Zo werd Landa in de Giro d’Italia 2019 in de afsluitende chrono nog ingehaald door Primož Roglič.

Vandaag verdedigde Landa een voorsprong van 30 seconden op Bernal. Na de tijdrit bleven er daar zestien van over. “Ik was niet bang dat hij mij nog zou inhalen. Ik heb respect voor hem, maar ik had er vertrouwen in dat ik op eigen kracht die podiumplek kon behouden”, geeft Landa aan. Zijn achterstand op eindwinnaar Tadej Pogačar was uiteindelijk 3.57 minuut.

“Dat ik hier podium rijd, is super goed. Voor Tirreno-Adriatico keek ik naar de startlijst en zag ik twintig van de beste renners staan”, vertelt hij. “Om dan in de top-3 te eindigen is heel mooi. Het is een teken dat ik op de goede weg ben voor de rest van dit seizoen.”