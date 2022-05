Mikel Landa: “Blij dat ik geen tijd heb verloren”

Mikel Landa was na afloop van de negentiende etappe van de Giro d’Italia blij dat hij geen tijd had verloren op zijn belangrijkste concurrenten Richard Carapaz en Jai Hindley. De slotklim naar het Santuario di Castelmonte lag hem niet echt, dus was hij blij dat hij met de andere favorieten voor de eindzege over de finish kon komen.

“De etappe zag er misschien niet zwaar uit op het profielkaartje, maar nadat de vluchters waren weggereden, reed BORA-hansgrohe een heel hoog tempo om te proberen ze terug te pakken”, blikte de kopman van Bahrain Victorious terug. “Dat lukte niet. Maar op de voorlaatste klim reden ze weer heel hard op kop.”

Op de slotklim testte Carapaz de concurrentie, maar zijn belagers Hindley en Landa zaten in zijn wiel. “In de finale was er wat beweging. Het was een korte, maar explosieve klim. Het was niet ideaal voor mij, dus ik ben blij dat we bij elkaar over de finish kwamen en ik geen tijd verloor op Carapaz en Hindley.”

Doordat de drie tenoren samen over de aankomst kwamen, begint Carapaz vandaag in de roze trui aan de zware bergrit naar de Passo Fedaia. Zijn voorsprong op Jai Hindley in het algemeen klassement bedraagt slechts drie seconden. Landa volgt op de derde positie, op 1:05 minuut van het roze.